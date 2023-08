Ascolti TV | Venerdì 25 Agosto 2023

(Di sabato 26 agosto 2023) Flavio Insinna in Techetechetè Show Nella serata di ieri,25, su Rai1 Techetechetè Show ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la fiction francese Con l’Aiuto del Cielo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Scugnizzi per Sempre ha raccolto .000 spettatori con il %. S Su Italia 1 Chicago PD ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Tutti lo Sanno ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Master & Commander – Sfida ai confini del mare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna ...

Ciao Darwin rimandato: la nuova stagione avrebbe dovuto partire15 settembre in prima serata. Mediaset ha deciso di farla slittare in autunno inoltrato per garantirsi maggioried ...... il pubblico non ha mai perso l'interesse, come dimostrato quotidianamente dagli. Cambio di ... con un doppio episodio il...La rassegna stampa di25 agosto 2023 Sinner, mirino su Alcaraz. Ai quarti come un anno fa (Paolo Bertolucci, La ... Perché pensi totalmente ad altre cose e. Io ero bravo ad ascoltare, e ...