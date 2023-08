ASCOLTI TV 25 AGOSTO 2023 | TECHETECHESHOW 19 | 9% | MONDIALI DI ATLETICA 11 | 4% | CON L’AIUTO DEL CIELO 9 | 5% | CHICAGO PD 8 | 1%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 26 agosto 2023)TV 25· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina Estate – 696 17.90UnoMattina Estate – 744 16.10Camper in Viaggio – 1248 16.00Camper – 1569 15.00Tg1 + Tg1 Ec. – x + xDon Matteo 11 – 1123 11.80Sei Sorelle – 807 10.10Pres. Estate in Diretta – 1239 16.30Estate in Diretta – 1510 19.00Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – x– 2633 19.90Codice: La Vita è Digitale – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – 738 18.30Morning News – 673 16.10Forum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xMy Home My Destiny – xTestamento d’Amore – xThe Wall Estate – x + xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – xCondel– 933 9.50Tg5 – x La Marcia ...