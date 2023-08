Artigiani in calo | un mondo al tramonto Web e mercato scalzano calzolai e fabbri | lo studio della Cgia

(Di sabato 26 agosto 2023) Gligettano la spugna. È la fotografia che un’analisi, stilata sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall’Inps, scatta su unin estinzione. Una realtà imprenditoriale in cui un insufficiente ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione, il colpo inferto in questi ultimi anni anche dal commercio elettronico, il boom del costo degli affitti e il dilagare inarrestabile di una cultura “usa e getta”, stanno facendo la differenza alimentando la fuga da un settore sempre più snobbato dai giovani e penalizzato dalin, latira le somme sul settore Così, mentre estetisti e tatuatorie fotografi, continua a ...

10.30 Artigianato, Cgia: è fuga dal settore Prosegue ildel numero di, che dal 2012 sono diminuiti di quasi 325.000 unità, una contrazione del pari al 17,4%. Lo rileva l'Ufficio studi Cgia,secondo cui i giovani sono sempre meno interessati ...InSassari - Gallura con una decrescita del 2,5%. Maria Amelia Lai, Presidente di ... Sempre su base nazionale, dall'analisi sui diciassette principali comparti, per nove di questi si ..." Credito incon le nuove regole, serve un'alleanza tra banche e PMI " chiudo dal titolo di ...dell'ascolto e del sostegno i contenuti veri della nostra storica e consolidata anima di...

La ricerca - In Italia sempre meno artigiani ma la Calabria resiste: a Reggio il calo più contenuto in 10 anni, a Cosenza quello più consistente LaC news24

La provincia è tra le più colpite dalla chiusure di attività secondo i dati della Cgia di Mestre Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Girando per le nostre città e i paes ...È un’emorragia lenta ma inesorabile quella che sta erodendo anno dopo anno il numero di artigiani in Italia. Un fenomeno comunque più contenuto al Sud, dove i mestieri artigianali resistono con più te ...