Arrivano i primi soldi per i territori alluvionati

(Di sabato 26 agosto 2023) Sono in arrivo i738 milioni di fondi destinati alle operazioni più urgenti necessarie dopo l’evento alluvionale. Il generale Francesco Figliuolo ha emesso la sua prima ordinanza, la quale sarà resa nota tramite la Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Tale ordinanza sbloccherà i rimborsi per le spese già sostenute dai Comuni e dalla Protezione Civile regionale, nonché per ulteriori interventi che saranno identificati come prioritari entro metà settembre. Le risorse finanziarie, suddivise in due parti da 289 e 449 milioni di euro, sono finalizzate a mitigare l’emergenza che ancora perdura, come evidenziato dal generale stesso. Questa mossa rappresenta un passo avanti significativo, in quanto finora le zone colpite dalle piogge torrenziali di maggio scorso non avevano ancora ricevuto alcun finanziamento, come ribadito dal governatore Stefano ...