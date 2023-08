Pioggia torrenziale e raffiche di vento a Milano intorno alle 16. Come da previsioni meteo, il capoluogo lombardo è stato investito dal. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso oggi un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di oggi - ...Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano - Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal. Sono al lavoro i tecnici di Rfi. Loading...il ciclone ...La nuova ondata diinfattiin un 2023 che si classifica fino ad ora in Italia nella top ten degli anni più caldi di sempre con una temperatura superiore di 0,67 gradi la media storica ...

Arriva il maltempo a Milano, nubifragio e raffiche di vento - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 26 ago. (askanews) - Pioggia torrenziale e raffiche di vento a Milano intorno alle 16. Come da previsioni meteo, il capoluogo lombardo ...mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto. Paura anche ad Asti, in Piemonte, per un violento temporale. In questo video, che ...