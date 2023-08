Arisa sul palco alla Notte della Taranta 2023 | «Orgogliosamente del Sud»

(Di sabato 26 agosto 2023) C’è anchesuldel concertone di Melpignano per il gran finale de La. Guidata dMaestra Concertatrice Fiorella Mannoia, l’artista interpreta due brani di particolare intensità, ovvero Ferma Zitella e Lu Ruciu de lu mare, simbolo del repertorio dell’Orchestra Popolare che quest’anno mette al centro la donna nella musica popolare. “Sono onoratastima di Fiorella – esordisce Rosalba – sonodel sud, di un piccolo paese nella provincia di Potenza, e la mia cultura è molto vicina a quella del Salento. Per questo i racconti di questa terra sono anche i miei”. “Entrare nel mood, quindi, per me è stato facile ma lo è stato un po’ meno affrontare il dialetto”, prosegue ...

Sono attese oltre 150mila persone, con Fiorella Mannoiapalco del più grande rito danzante d'Europa, anche, Tananai e Brunori Sas. 'L'ibridazione è un processo naturale e inevitabile e mi ...Il corpo di ballo della Taranta insieme ai ballerini professionisti regaleranno quadri colorati e pieni di energia e accompagnerannobrano Lu Ruciu de lu mare in un'intensa atmosfera ...... Massimo Manera - abbiamo puntato, per questa edizione del festival, sull'interpretazione dei testi della tradizione portandopalco non solo Fiorella ma la voce d'oro della musica italiana, ...

Stime da 250mila per la lunga Notte della Taranta Numeri da record per le prove generali della Notte della Taranta che ieri sera a Melpignano ha accolto, secondo i dati forniti dal Comitato per l’ordi ...Ospite della XXVI edizione de La Notte della Taranta, Arisa ci racconta come ha lavorato sui brani che interpreta e come affronta il palco del concertone.