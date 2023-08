Oggi la protagonista della telenovela meno seguita d'Italia esordisce criticando il presunto familismo , sotteso all'incarico conferito ad. Cosa non sa Elly Che mentre lei nella sua ...Solo chi non conosce il grande lavoro diin questi anni può fare polemica sulla sua nomina, che è un riconoscimento della sua instancabile attività svolta nell'ombra fino ad oggi. A noi di Fratelli d'Italia non solo non ci ...Solo chi non conosce il grande lavoro diin questi anni può fare polemica sulla sua nomina, che è un riconoscimento della sua instancabile attività svolta nell'ombra fino ad oggi. A noi di Fratelli d'Italia non solo non ci ...

Arianna Meloni e la nomina al vertice di FdI: «Arriveranno tempeste, ma non indietreggeremo mai» Corriere della Sera

Una difesa d’ufficio. La prima. Che certifica anche il ruolo – formalizzato pochi giorni fa – di Arianna Meloni come addetta al tesseramento e capo segretaria politica di Fratelli d’Italia. Ieri, dopo ...«Giorgia Viene qui da quattro anni e non è cambiata da quando è diventata premier. Neppure Lollobrigida. Se ne va sempre in giro dai contadini a fare la spesa...». I ...