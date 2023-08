Argento per la staffetta azzurra ai Mondiali di Budapest nella 4x100 | l' oro va agli Stati Uniti

(Di sabato 26 agosto 2023) Il quartetto dell'Italia ha conquistato la meda d'finale dellauomini deidi. Gli azzurri hanno corso in 37«62. L'oro (il terzo...

Oro agli Usa,agli azzurri Medaglia d'l'Italia nella staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Gli azzurri - Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu - sono secondi in 37''62 alle ......58, sfila il titolo alla connazionale Gotytom Gebreslase, oro a Eugene l'anno scorso e d'nella capitale ungherese in 2h24:34 recuperando nel finale.il terzo posto emerge la marocchina ...Il quartetto dell'Italia ha conquistato la medaglia d'nella finale della staffetta 4X100 uomini dei Mondiali di Budapest. Gli azzurri hanno corso in 37"62. L'oro (il terzoNoah Lyles) è andato agli Usa, il bronzo alla Giamaica. 26 agosto 2023

Finale All-Around: è di nuovo argento per Sofia Raffaeli RaiNews

Prima gara da titolare con la maglia del Frosinone per Enzo Barrenechea. Il centrocampista argentino, di proprietà della Juventus, è stato schierato dall'inizio ...Seconda sfida del girone per l'Italia del c.t. Gianmarco Pozzecco: contro la Repubblica Dominicana in palio il primo posto nel girone. Attenti a Towns ...