Aperimercato | i campioni sono così amigo | fanno giri immensi poi ritornano

(Di sabato 26 agosto 2023) Dal ritorno di Sanchez all'attesa per Pavard, tiene banco ancora Romelu Lukaku che stavolta sarebbe a un passo dalla Roma. Stranezze di un mercato che diventa caldissimo

Non solo, perché id'Italia rilanciano ulteriormente spingendo per Koopmeiners : offerta da 37 milioni, richiesta dell'Atalanta sempre ferma a 50.

Bianconeri pronti a inserirsi anche per Samardzic, Mou orfano di una punta, Milan in cerca di un difensore: il consommé del 18 agosto ...