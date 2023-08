Antonino Spinalbese | “Scappavo di casa” | adesso viene fuori la verità su Belen | Rotto il silenzio

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo anni diracconta tutta la: il retroscena sulla relazione conè da brividi. La storia trae l’hair stylist ex concorrente del Grande Fratello è una delle più discusse di sempre. Nata da un colpo di fulmine si è sviluppata in pochissimo tempo tanto che i due hanno avuto una figlia, Luna Marì. La loro è una relazione che hanno sempre voluto tenere privata, anche se i riflettori non hanno mai smesso di seguirli, soprattutto dopo aver annunciato la rottura tra i due. La fine della loro storia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava che le cose andassero male. Eppure, non c’è stato minimo accenno a un ritorno di fiamma. Nonostanteabbiano provato a ...