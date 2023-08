Antonella Clerici inedita | ecco come si è presentata ai suoi fan

(Di sabato 26 agosto 2023) La celebre conduttrice lombarda è praticamente irriconoscibile: il look che ha deciso di sfoggiare alquanto inconsueto, almeno per lei.è una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. Con il suo carisma e la sua personalità frizzantina ha conquistato milioni di telespettatori, molti dei quali l’hanno seguita sin dal suo debutto televisivo avvenuto negli anni ’80 a Telereporter. Successivamente è approdata alla Rai dove ha preso le redini di diversi programmi tra cui Domenica Sprint e Dribbling. Il nuovo look di– Screenshot IG @anto– FormatoNews.itDopo una breve esperienze a Mediaset, negli anni 2000 è tornata all’emittente nazionale. Infatti i più giovani hanno imparato a conoscerla con La Prova del cuoco, il noto ...

Arisa farà parte della giuria di The Voice Kids, il programma condotto da. Nella scorsa edizione, i coach del talent dedicato ai bambini erano Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'...La cantante è infatti ai saluti e, con ogni probabilità, sbarcherà in Rai nella giuria dello spin - off di The Voice , The Voice Kids , condotto da. La conferma di Raimondo Todaro e ...Per la vincitrice di Sanremo 2014 si prospetterebbe un ingresso nella giuria di The Voice Kids, talent di Rai 1 condotto da. Nonostante le tante voci circolate dalla fine di ...

Da Aurora Leone ad Antonella Clerici: 'Scugnizzi per sempre' commuove e fa innamorare del basket CasertaNews

Sono terminate le vacanze per Antonella Clerici ed è pronta a tornare al timone dello show intrattenendo il pubblico all'ora di pranzo, tra ospiti, ricette nuove e ...Grande allegria per Antonella Clerici alla sagra della fersulla. Tra i ragazzi che lavorano all'evento anche Maelle ...