Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Cristobal E’ Ancora Vivo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 26 agosto 2023)Sei: la famiglia Loygorri e Blanca scoprono chenon ha veramente perso la vita in guerra, ma èvivo. La notizia sconvolge tutti… Seiappassiona milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Nel corso dellein onda, i telespettatori fanno i conti con la tragica dipartita di, avvenuta improvvisamente e comunicata attraverso una lettera ai familiari del medico. In realtà, nel corso delle, si scoprirà che la verità è ben diversa. Ma ecco che cosa sta per succedere.Seinon ha ...