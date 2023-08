Aneto | proprietà | usi e coltivazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 agosto 2023) L’è una pianta aromatica molto diffusa sul nostro territorio fino ad un altezza di 600 metri circa. Originaria dell’Asia Minore, appartiene alla famiglia delle Ombrellifere. Presenta un fusto verde, cavo all’interno. I fiori sono gialli, le foglie sono filiforme e picciolate. Viene soprannominato “finocchio bastardo” per il suo aroma persistente e molto simile a quello del finocchio. Se ne utilizzano principalmente i semi e le foglie in cucina per aromatizzare le pietanze e in campo erboristico, per via esterna o interna a scopo curativo. È ricco di principi attivi utili al nostro benessere. Scopriamoli insieme.: leL’è un’erba officinale rinfrescante, antisettica, carminativa, diuretica e antispasmodica. Il suo nome deriva dal greco ánethon’ e significa scacciare, proprio in riferimento ...