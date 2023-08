“Andrea | solare ed estroverso | non si può morire così” Alcol oltre i limiti per l’autista che l’ha travolto

(Di sabato 26 agosto 2023) Endine Gaiano. Le calme e placide acque del lago da una parte, i segni ancora tangibili del caos dall’altra: un guardrail abbattuto, un cartello divelto, auto ammaccate, pezzi di carrozzeria sull’asfalto bollente e quelle che hanno l’aria di essere tracce ematiche. Gli automobilisti che venerdì pomeriggio costeggiano il lago passando da San Felice (frazione di Endine Gaiano) spesso rallentano la marcia all’altezza di via don Cavenaghi. “È qui che hanno investito quel povero ragazzo”, indica uno di loro col dito. Quel ragazzo èDellanoce, 17 anni: stava facendo due passi dopo aver riaccompagnando a casa un’amica della madre, quando un furgone lo ha. Alla guida un 28enne del posto, positivo all’test: la sua posizione è al vaglio della Procura che potrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale. Era da poco passata ...

Andrea Persano morto in un tragico incidente. Un destino tragico ha unito figlio e madre fino all'ultimo respiro, portandoli via ...Il calvario di Andrea è iniziato nel 2017 quando la malattia è stata ... Era dolce, competitivo, uno sportivo nato, generoso e solare. Quello che è accaduto è davvero ingiusto. Era in ospedale da ...