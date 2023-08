Andrea Scanzi | il libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber” è inarrestabile e vince anche il Premio Kerasion

(Di sabato 26 agosto 2023) Ennesimoper Echedi. L’ultimo riconoscimento per l’opera del giornalista de Il Fatto Quotidiano è la vittoria nella sezione saggistica del, che come spiega lo stessosui social “si svolge in un luogo poco noto ma incantevole, l’istmo di Marcellinara, il punto più stretto della penisola italiana”. San Pietro Apostolo, in provincia di Catanzaro, ha fatto da scenario al nuovo successo del giornalista che nel condividere foto dell’evento fa sapere: “La piazza era piena e ho avvertito un affetto incredibile Continuo ache chi fa il mio lavoro debba viaggiare e viaggiare, altrimenti non può raccontare un paese che non conosce. ...

CATANIA - Confermata l'unica data siciliana del recital di e conper domenica 3 settembre ore 21.15 all'anfiteatro Falcone e Borsellino. E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato. Un centro di gravità permanente ...Mi riferisco a uno scrittore o intellettuale (non saprei come definirlo),, che, in un suo video dal titolo Il generale Vannacci è stato destituito: le mie considerazioni, dice ...In queste due occasioni, ospite speciale della serata è stato il giornalista, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd, che ha raccontato la genesi del disco e gli ...

Andrea Scanzi, il libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber” è inarrestabile e vince anche… Il Fatto Quotidiano

I riconoscimenti per i migliori lavori di Narrativa, Saggistica e Poesia sono stati assegnati ieri dalla giuria presieduta da Vinicio Leonetti, direttrice artistica Miriam Rocca ...Marino Bartoletti per la narrativa, Andrea Scanzi per la saggistica e Anna Maria Deodato per la poesia. Questi i vincitori della quarta edizione del Premio ...