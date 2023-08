Ambulanze senza medico | il Tribunale dei Diritti del Malato deposita all’Asl richiesta di accesso agli atti

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Luglio, Ginestra degli Schiavoni. Un’ambulanza arrivae ilsuccessivamente arriva con un ritardo intollerabile. Epilogo drammatico: l’infortunato non arriva vivo al pronto soccorso. Un caso di decesso. Agosto, Castelfranco in Miscano. Ciclista cade rovinosamente. Sul luogo dell’incidente arriva l’ambulanza demedicalizzata di Ginestra degli Schiavoni, dopo circa 45 minuti dalla chiamata in centrale. Sul posto c’è già l’ambulanza demedicalizzata inviata dalla Centrale Operativa di Foggia che havato anche l’elisoccorso con ila bordo, trattandosi di un codice rosso”. Così in una nota il L’Associazione Cittadinanzava –deidel. “L’ambulanza con il ...

Si chiama "Blu 1" ed è già operativa,aver atteso la consegna ufficiale, la nuova ambulanza ... la flotta dell'associazione con sede in via Giardini 481 sale a 25 tra pulmini,e ...... per via delle ferie del personale ad esempio: turni massacranti,la possibilità di ... Ho verificato di persona che i tempi di percorrenza dellein questo territorio sono pesantemente ...Al Ruggi una decina diin fila in attesa di poter raggiungere il pronto soccorso, in una giornata rovente, con pazienti a bordo bisognosi di cure ela possibilità di poter favorire le ...

Ambulanze senza medico, il Tribunale dei diritti del malato deposita ... NTR24

Un’ambulanza arriva senza medico e il medico successivamente arriva con un ritardo intollerabile. Epilogo drammatico: l’infortunato non arriva vivo al pronto soccorso. Un caso di decesso. Agosto, ...Nel frattempo Meloni parla della Puglia, Vannacci taccia Mattarella di "ovvietà" e mezzo Governo ignora il Colle e parla del libro del generale [...] ''Non possiamo avere una risposta che sia dare ...