Ambulanze in fila al pronto soccorso del Ruggi | Iannone FdI | Regione inadeguata | De Luca si dimetta

"Nella sanità di De Luca al peggio, evidentemente, non c'è mai fine. Al Ruggi una decina diinin attesa di poter raggiungere il pronto soccorso, in una giornata rovente, con pazienti a bordo bisognosi di cure e senza la possibilità di poter favorire le situazioni più gravi. ...Una decina disono rimaste bloccate per ore sotto al sole davanti al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona di Salerno. È davvero scandaloso il silenzio di De Luca su questi episodi che ormai sono quotidiani'...

Ieri, 25 agosto, circa una decina di ambulanze hanno sostato davanti al pronto soccorso del Ruggi di Salerno per diverse ore. Non è la prima volta che per l'eccessivo accesso al nosocomio salernitano ...StampaAncora problemi di congestione al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno. Tanti i pazienti in attesa al triage, questo oggi. Qualcuno non è stato fatto scendere dall’ambulanza, perché no ...