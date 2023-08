(Di sabato 26 agosto 2023) Era stato denunciato per stalking A essere oggetto diverbali e fisiche è stata una giovane barista assunta con contratto a termine. La ragazza ha denunciato ilprima per stalking e ...

... poiché il gip aveva archiviato la denuncia di violenzee stalking. Tuttavia, la Corte di ... 'Licenziamento giusto' Nella sentenza i giudici considerano lecome 'comportamenti ......della collega perché il gip aveva archiviato una sua denuncia di violenzee stalking. Ma ... Nel secondo motivo del ricorso, il legale dell'uomo aveva invocato l'inidoneita'' dellea ...'Lecreano un clima degradante' Nel ricorso il lavoratore aveva sostenuto l''inattendibilità' della collega perché il gip aveva archiviato una sua denuncia di violenzee stalking. ...

Allusioni sessuali a una collega, Cassazione: "Licenziamento legittimo" TGCOM

Un'allusione a sfondo sessuale fatta a un collega o una collega è sufficiente, per giustificare un licenziamento disciplinare. E non importa se queste allusioni arrivano in un clima che si può dire di ...Le allusioni sessuali nei confronti di una lavoratrice, anche quando avvengono in un clima di goliardia, giustificano il licenziamento del collega che le fa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione giu ...