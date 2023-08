Allusioni sessuali a collega | Cassazione | “Licenziamento legittimo”

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Lea sfondo sessuale a unagiustificano ildel lavoratore, anche se fatte senza volontà di offendere e in un clima di goliardia. Lo ha stabilito una la sentenza della sezione lavoro della Corte dipubblicata dallo Studio Cataldi. I giudici di piazza Cavour hanno infatti respinto il ricorso di un lavoratore, impiegato in un'azienda in Toscana, contro la decisione della Corte d'appello di Firenze che confermava il pronunciamento del tribunale di Arezzo che aveva dichiaratoil suoper "aver tenuto comportamenti consistenti in molestiein danno di una giovaneneoassunta con contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar". La Corte aveva ...

La Cassazione: “Può essere licenziato chi fa allusioni sessuali a una collega” La Repubblica Firenze.it

La Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento nei confronti di chi rivolge allusioni sessuali a colleghe di lavoro.