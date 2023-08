Allerta meteo | da domenica pomeriggio situazione potenzialmente pericolosa

(Di sabato 26 agosto 2023) Gli aggiornamenti sul tempo del CentroLombardo. Dopo i temporali dele della serata di sabato, laandrà rapidamente instabilizzandosi su tutti i settori dal mezzogiorno di, allorché la Lombardia entrerà nelle 24 ore più critiche della fase perturbata, dai connotati più monsonici che temporaleschi in senso stretto (la criticità principe sarà l’acqua, tanta, tanta, localmente troppa: grandine e vento forte saranno problemi secondari o assenti). Daad (almeno) lunedìla nostra regione ospiterà numerose linee di nubifragi, alcunisemi-stazionari, con locali criticità idro-geologiche a ridosso dei rilievi e rischio idraulico (allagamenti lampo) nei ...

Domenica ad alto rischio Domenica potrebbe essere un'altra giornata molto difficile sul versante incendi su tutta l'isola, favorita dalle condizioni. L'è arancione su tutta la Sardegna, ...Anchegialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d'Aosta, ampi settori del ... Le previsioniUn'estesa area perturbata atlantica, in avvicinamento sul Bacino del ...La situazioneresta in, con monitoraggi costanti dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Il Comune di Milano raccomanda prudenza, ricordando il divieto di frequentare parchi ...

ALLERTA METEO, Avviso della Protezione Civile: forti TEMPORALI, GRANDINE e VENTI FORTI in 7 Regioni! iL Meteo

Quando calano le temperature Ecco quando si potrà dire addio al caldo record secondo le previsioni meteo e quali sono i consigli degli esperti per tutelare la salute dagli sbalzi termici.Il ciclone Poppea è giunto in Italia. E la tempesta Betty ha già dato un assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi giorni: maltempo, temporali e disagi. In un istante, su Milano ...