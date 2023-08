Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di campionato. L'allenatore ha anche risposto ad alcune domande su Romelu Lukaku , grande obiettivo del mercato bianconero e ......troppe difficoltà, l'obiettivo della salvezza. Calciomercato Lecce, piace Miretti: la ..., in mezzo al campo, può contare su diverse soluzioni da Rabiot a Fagioli passando per Locatelli ...spiega poi la sua idea sulla Juventus 23/24 che ha a disposizione: 'Abbiamo una rosa ... Dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmostrafare'. Arabia 'Rimpianto no, ho firmato per quattro ...

Allegri "senza risposte": glissa tutte le domande su Lukaku Corriere dello Sport

Conferenza stampa prima di Juventus-Bologna per Massimiliano Allegri ricca di spunti. Il tecnico ha tracciato la rotta per tornare alla vittoria, tornando anche sul no all’Arabia.La Juventus ha vinto convincendo all'esordio in Serie A contro l' Udinese, un 3-0 in trasferta con le reti di Chiesa, Vlahovic e Rabiot. Adesso, la squadra di Allegri è pronta all'esordio all'Allianz ...