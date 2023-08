Allegri | «Mercato? Io | Giuntoli e Manna sapevamo che c’era da fare poco nella squadra»

(Di sabato 26 agosto 2023) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Bologna. Siamo già alla seconda giornata di campionato, la Juve all’Allianz Stadium prova a replicare la gara contro l’Udinese. Le parole diriportate da Tmw: La prima partita in casa: «Importante perché è la prima davanti ai nostri tifosi che ci daranno una grossa mano. Siamo in attesa di giocare questa partita, lo stadio sarà pieno e dovremo essere bravi noi a trascinarli giocando una buona partita».su Kean, al centro di alcune voci di: «Kean non è mai stato fuori rosa. È venuto una volta in ritardo, poi ha preso una botta, non è successo assolutamente niente. Ha avuto una ricaduta su un colpo vecchio, domani è a disposizione.? Mancano 6 giorni, io credo che ...

Il, intanto, sta per chiudersi enon si aspetta novità, sebbene in questa sessione l'unico volto nuovo arrivato sia quello di Weah visto che Cambiaso era già di proprietà dei ...Il, intanto, sta per chiudersi enon si aspetta novità, sebbene in questa sessione l'unico volto nuovo arrivato sia quello di Weah visto che Cambiaso era già di proprietà dei ......SQUADRE ENTRANO IN CAMPO Evvai! Finalmente è ripreso il campionato ! Non vedo l'ora che il...silenzio in maniera da riuscire col cellulare a sentire e a vedere i giocatori e dove mister...

Allegri: "Mercato Credo che resteremo questi. Pogba sta meglio, può giocare. E su Lukaku..." La Gazzetta dello Sport

Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione di Kean e sulle voci di mercato che sono circolate sull’attaccante della Juve nei giorni scorsi. Queste le dichiarazioni. KEAN – «Non è ...Tramite il proprio account Twitter, Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, si è espresso così su Cristiano Giuntoli: "Scusate, una domanda: ma Giuntoli ...