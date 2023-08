Alessandro Rosica attacco a Soleil | pronto ad azioni legali contro i fan della influencer

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 26 agosto 2023) L’esperto di gossipe l’Sorge si trovano in una situazione di ssui social media. Nel frattempo,si prepara per nuovi progetti lavorativi entusiasmanti Un’improvvisa tempesta si è scatenata sui social media quando, noto esperto di gossip, ha condiviso uno screenshot nelle sue storie. Il post mostrava una richiesta, apparsa sul canale broadcast diSorge, in cui un utente (non è chiaro se il messaggio sia stato scritto proprio dao da chi gestisce il canale) invitava gli altri membri del canale a segnalare il profilo di. Il messaggio recitava: “Oggi per l’ennesima volta ha pubblicato (...