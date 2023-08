Al via la settimana del Palio

Quartiere Celle, via XXIII Settembre 1845: dalla prossima settimana ... Comune di Rimini

Quattro locali notturni in pochi metri in via del Popolo, che a dispetto del nome è una delle ... Nel senso che stanno aperti fino alle 2 di notte nel fine settimana, alcuni anche fino alle 3 (con ...Una settimana dedicata alla musica con concerti, incontri, live painting e la mattina la Summer School per artisti da tutta l'Italia.