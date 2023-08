Al Papa il premio ‘E’ giornalismo’

(Di sabato 26 agosto 2023) Al Pontefice "giornalista" premiato per il suo coraggio vanno anche le congratulazioni dell'Adnkronos. Marra: "Un esempio per chi come noi è impegnato sul fronte della verità" Ilstamani ha ricevuto il‘È. Il riconoscimento, fondato nel 1995 da Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Giancarlo Aneri, vede in giuria lo stesso Aneri, Giulio Anselmi, Mario Calabresi, Paolo Mieli, Gianni Riotta, Gian Antonio Stella. In passato era stato assegnato, tra gli altri, anche a Fiorello, che fu tra i premiati nel 2015. “Quella di conferire il riconoscimento ‘Èalè una scelta che si inquadra perfettamente in quello che si erano posti Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Giancarlo Aneri quando fondarono ilnel lontano 1995: aiutare ...

'Vi ringrazio', ha detto il, incontrando una delegazione del, spiegando di aver derogato per una volta all'abitudine di rifiutare i riconoscimenti, maturata già da arcivescovo in ...Conferito al Pontefice nel Palazzo apostolico vaticano, in occasione dell'udienza alla delegazione del. Il, 'promuovere cultura pace, combattere i pregiudizi'Marra: "Un esempio per chi come noi è impegnato sul fronte della verità" Ilstamani ha ricevuto il'È giornalismo'. Il riconoscimento, fondato nel 1995 da Indro Montanelli, Enzo Biagi, ...

A papa Francesco il premio 'È giornalismo' Agenzia ANSA

Il Papa denuncia i danni della disinformazione. “E’ uno dei peccati del giornalismo, che sono quattro: la disinformazione, quando un giornalismo non informa o informa male; la calunnia (a volte si usa ...Sono alcune delle priorità indicate da Francesco per il mondo dell’informazione durante l’incontro, in Vaticano, con la delegazione del Premio “È giornalismo” fondato nel 1995 e conferito al Pontefice ...