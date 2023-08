Ajax | un obiettivo del Bologna per l'attacco

In campo 20 squadre per 10 match in programma tra le 19 e le 21 , l'è quello di ...League (andata) Giovedì 24 agosto Ore 19 Slavia Praga - Zorya Häcken - Aberdeen Ore 20 Ludogorets -......è giocare l'Europeo 2024 con la nuova Italia di Luciano Spalletti e per questo ha scartato fin da subito le ipotesi MLS e Arabia Saudita. All'estero c'erano stati dei colloqui con l', ...... il suoè rimanere in un campionato di alto livello per giocare l'Europeo 2024, per ... all'estero ha avuto colloqui con l'e con l'Union Berlino , il club che più degli altri ha ...

Ajax, l'obiettivo è riportare ad Amsterdam Tagliafico Sportitalia

L'Ajax ha annunciato l'acquisto di Josip Sutalo dalla Dinamo Zagabria: il difensore arriva a titolo definitivo in cambio di 20.5 milioni più 3 di bonus. Sutalo era un obiettivo anche della Fiorentina, ...Nicolas Tagliafico potrebbe tornare all'Ajax in questa sessione di mercato. Il terzino argentino, al Lione dall'estate del 2022, è stato individuato come obiettivo principale per la corsia sinistra di ...