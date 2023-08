(Di sabato 26 agosto 2023) Quanta attesa per All In e non potrebbe essere altrimenti, fra meno di 24 ore la AEW andrà in scena con il PPV più importante dell’anno e la card promette spettacolo. Non solo la card ma anche il pubblico che sarà al Wembley Stadium è già carico a mille. Kris Statlander vs Ruby Soho, quando? A proposito della card, per l’evento è statoanche unvalido per il TBSfra la campionessa Kris Statlander e Ruby Soho. Nel corso delle settimane questonon è stato annunciato ufficialmente e si potrebbe pensare a inserirlo come aggiunta dell’ultimo minuto per All In, anche se molto probabilmente vista la card già piena questo incontro slitterà a settimana prossima in occasione di All Out PPV back to back della AEW che si terrà 7 giorni dopo All In.

AEW: Possibile match titolato per il TBS Championship discusso per All In, ma più fattibile ad All Out Zona Wrestling

