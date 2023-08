Addio all’imprenditore napoletano Sergio Maione

(Di sabato 26 agosto 2023) Il mondo dell’ospitalità alberghiera e dell’accoglienza internazionale piange la scomparsa del Cavaliere del Lavoro, imprenditore lungimirante e punto di riferimento per le istituzioni su tematiche e progettualità legate al turismo. Questa triste notizia è annunciata da Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Armato sottolinea cheè stato una figura prestigiosa e all’avanguardia, sempre dotato di idee innovative, con una dedizione costante verso la sua città e il celebre Grand Hotel Vesuvio. La sua influente personalità ha lasciato un’impronta significativa nell’industria, contribuendo allo sviluppo del settore e all’innovazione continua. Il Grand Hotel Vesuvio, una realtà di spicco nel panorama alberghiero, ha beneficiato del costante supporto di...

