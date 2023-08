A Chiara Tilesi il premio per i diritti umani Kinèo e Global campus of human rights

(Di sabato 26 agosto 2023) Non si fermano i successi della produttrice fiorentina: dopo la candidatura agli Oscar e la conquista del Pegaso delle donne, la regista ritirerà ilper iofsabato 2 settembre a Palazzo Ca’ Sagredo nella città lagunare. Ildell’associazionealla Mostra di Venezia Un prestigioso riconoscimento, ideato da Rosetta Sannelli e assegnato dall’associazione, nonché un evento speciale e collaterale dell’ottantesima Mostra internazionale del cinema di Venezia, in programma da mercoledì 30 agosto a sabato 9 settembre. Ilsi divide in sei categorie: diamanti al cinema, ...

