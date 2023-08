80ma Mostra del Cinema di Venezia | quali attori ci saranno?

(Di sabato 26 agosto 2023) Mancano pochi giorni all’Internazionale deldi, un festival anomalo come altri a causa dello sciopero deglidi Hollywood.presenti a? Alla domanda fatta al direttore Alberto Barbera su Twitter, la risposta è stata “non lo sappiamo ancora”. Questo è il risultato dello sciopero che in seconda battuta ha visto scendere in campo gli arttori americani. Quindi comprendiamo le difficoltà nel fare i nomi, anche perchè a questi si devono aggiungere queglinon americani che pur essendo liberi di partecipare al festival non lo fanno per solidarietà con i loro colleghi. Chi ci sarà I registi citutti tranne Bradley Cooper. ...

e sicuramente il sostegno allo sciopero che i nostri colleghi oltre oceano stanno vivendo" Così la madrina deldi Venezia all'AdnKronos, alla vigilia del suo discorso inaugurale di ...Quattro lungometraggi, un corto, coproduzioni internazionali e uno sguardo sempre più globale e improntato alla sostenibilità: la Sardegna sbarca al Lido di Venezia per l'edizione dellaInternazionale d'Arte Cinematografica , e lo fa portando in dote sia registi che produttori sardi, ma anche artisti che hanno trovato "casa" in Sardegna, condividendo uno ...

VENEZIA - La consegna del Leone d'oro alla carriera a Liliana Cavani darà il via oggi all'80ma edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Caterina Murino sarà la madrina della ...Bond Girl per sempre. Caterina Murino, madrina alla 80ma Mostra di Venezia, al Lido ha dato ancora una volta prova della sua tempra. Per nulla intimorita… Leggi ...