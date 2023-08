26 agosto 2001 | inizia il centesimo campionato di Serie A VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023)ildiA Il 26delildiA. La settantesima con la formula del girone unico. Una stagione avvincente che si concluse con un ultima giornata davvero sorprendente. Ai nastri partenza oltre alla Roma Campione d’Italia, la Juventus con il ritorno di Marcello Lippi, l’Inter di Cuper ed il Milan con gli innesti di Inzaghi e Rui Costa c’era per la prima volta, il Chievo Verona. I clivensi fecero molto bene chiudendo in quinta posizione. Un’annata davvero emozionante ed il modo migliore per festeggiare un anniversario così importante. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

... ad essere elevata agli onori degli altari da San Giovanni Paolo II il 21 ottobre del; una ... dal transito della beata Maria Beltrame Quattrocchi avvenuto il 261965 nel giardino del loro ......dei Beatles ancora in vita (dopo la dipartita di John Lennon nel 1980 e di George Harrison nel). La traccia principale dell'EP sarà disponibile in streaming o per l'acquisto da venerdì 25...Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa . Ieri, 25, se ne sono registrati tre, con un totale di 1.826 persone. Un record, per numero di soccorsi ... nel20.143, nel 2002 23.719. I ...

Verona-Roma: il pareggio per 1-1 del 26 agosto 2001 TuttoHellasVerona

Libera Candida D’Aurelio: Icona della musica popolare abruzzese, Libera Candida D’Aurelio è una cantante di grande talento e passione. Il suo legame con la musica popolare risuona profondamente nella ...Della fascia di diamanti indossata dalla principessa si hanno pochissime informazioni. Ma il diadema potrebbe avere una storia insolita che non riguarda una reale in carne e ossa, bensì la protagonist ...