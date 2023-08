? LIVE! Frosinone-Atalanta | le formazioni ufficiali | Ederson l’unica novità

(Di sabato 26 agosto 2023)(4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cheddira, Harroui. A disp. Palmisani, Macej, Lusardi, Szyminski, Barrenechea, Brescianini, Garritano, Borrelli, Canotto, Kvernadze, Caso, Cuni. All. Di Francesco(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon,, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Zapata. A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, De Ketelaere, Muriel, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Sacchi Squadra che vince e convince non si cambia, o quasi, per l’, che riparte da gran parte dello stesso undici visto dall’inizio già sul campo del Sassuolo una settimana fa. ...

Allo Stirpe, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Benito Stirpe,e Atalanta si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Atalanta: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 18.30 ...- Atalanta e Monza - Empoli: formazioni UFFICIALI e dove vederle in TVIn programma sabato 26 agosto alle 18.30,- Atalanta sarà visibile sia su DAZN che su Sky, mentre Monza - ...Commenta per primo Il programma della seconda giornata del campionato di Serie A inizia anche dalla sfida dello 'Stirpe' traed Atalanta . L'occasione per i ciociari di riscattare la sconfitta all'esordio contro il Napoli e provare a collezionare i primi punti della stagione, la voglia di ottenere conferme per gli ...

Frosinone-Atalanta LIVE: Cheddira e Zapata dal 1' Sky Sport

Serie A 2023/2024, 2a giornata. Le ultime notizie sulla partita Frosinone-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Serie A 2023/2024, 2a giornata. Le ultime notizie sulla partita Monza-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.