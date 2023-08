Zelensky festeggia l' Indipendenza | La nostra bandiera piantata in Crimea

Nonostante le minacce di attacchi aerei russi, ieri mattinaha celebrato il giorno dell'indipendenza con un discorso pubblico, tenuto di fronte a un gruppo di militari, funzionari e a una ...L'Ucraina32 anni di indipendenza. PUBBLICITÀ Con la guerra in corso contro l'invasione russa, il 24 ...nella guerra è stato il punto principale del discorso del presidente Volodymyr...24 ago 10:32celebra 32mo anniversario indipendenza Oggi si celebra il 32esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina: 'Una festa di persone libere. Una festa di persone forti. Una ...

Zelensky festeggia l'Indipendenza: "La nostra bandiera piantata in ... ilGiornale.it

Blitz notturno delle forze ucraine nella penisola occupata. «Possiamo colpirli ovunque». La morte di Prigozhin indebolisce Lukashenko ...Per le strade della capitale si passeggia tra le carcasse dei blindati russi disposti sulla via principale per celebrare il 32esimo giorno dell’indipendenza, mentre tra le preoccupazioni per la contro ...