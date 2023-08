Zelensky | confronto con il ministro degli Esteri turco su pace e grano

(Di venerdì 25 agosto 2023) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il, Hakan Fidan, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyra Kiev. “Sono state discusse – scrivesu facebook – molte questioni importanti: i preparativi per il vertice mondiale sullae le minacce della Russia al corridoio del. Sono grato alla Turchia per il costante sostegno all’Ucraina”.-foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Incontro bilaterale Ucraina-Turchia a Kiev, discutendo dell'accordo sul grano ucraino e della Formula di pace ucraina. Rapporti sempre più stretti tra Kiev e Ankara: Erdogan sembra aver (moderatamente ...