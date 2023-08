(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Google sta testando unasuche consente di cantare o accennare una canzone per cercarla. Una volta chericonosce la canzone (bastano tre secondi, anche senza le parole precise), mostrerà i dettagli sul brano. In pratica, è una versione in stile Google di Shazam, che è di proprietà di Apple. Non tutti avranno accesso all’esperimento dall’inizio. Google ha dichiarato che verrà lanciato per “una piccola percentuale di persone in tutto il mondo che guardanosu dispositivi Android”. Questanon è del tuttoper Google, dato che ha introdotto una funzionalità di ricerca tramite canto nell’app Google e in Google Assistant nel 2020. L’azienda ha precisato la versione disi basa ...

Infatti, unafunzionalità avvicina per certi versia Shazam, visto che di mezzo c'è la possibilità di far riconoscere i brani al servizio . A tal proposito, come riportato anche da The ...... era stato privatamente corteggiato da più partiti: prima l'invito ufficiale in Forza, poi l'...intervenire quando vengono caricati video con comportamenti pericolosi su piattaforme come. ...... il frutto di una gestione privatistica dello Stato, che laepoca non contempla più, almeno ...//t.me/zarubinreporter/1186 ISCRIVETEVI AI NOSTRI CANALI CANALE: https://www..com/@...

YouTube, nuova funzione per riconoscere le canzoni canticchiandole allo smartphone Adnkronos

Google ha dichiarato che verrà lanciata per una piccola percentuale di persone in tutto il mondo che usano Android ...YouTube sta mettendo alla prova una nuova funzionalità che ricorda per certi versi il popolare servizio Shazam: c'è il riconoscimento delle canzoni.