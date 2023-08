WWE | Piani congelati | Jimmy Uso non terrà il suo promo in puntata che sarà completamente dedicata a Bray Wyatt e Terry Funk

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 agosto 2023) Questa notte andrà in scena ladi SmackDown e come abbiamo riportato qualche ora fa qui, isono statistravolti data la prematura scomparsa di. E come riportato nella news precedente la WWE, cercherà di rendere omaggio sia a lui che a, una settimana veramente triste per gli appassionati. Ulteriori dettagli Arrivano i primi rumors riguardo ladi stanotte e sembra proprio che ogni match e ogni segmentodedicato in maniera particolare aripercorrendo match importanti e segmenti iconici dei due e quindi lo showveramente speciale e toccante. Tra le altre cose nella preview ufficiale della ...