WWE | Anche LA Knight pubblica un ricordo col compianto Bray Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si è dato ufficialmente inizio al cordoglio generale per la morte di, avvenuta meno di 24 ore fa a causa di un attacco cardiaco. Tanti si sono stretti attorno alla famiglia del lottatore, e tante le commemorazioni fatte sui social con foto, video e citazioni in onore dell’atleta. Recentemente,LAha volutore un post sul suo account Twitter in onore di, postano una foto dei due mentre si sfidano con lo sguardo nel backstage di Smackdown. Va ricordato che proprio LAè stato l’ultimo avversario delwrestler prima del suo allontanamento dalle scene, che inizialmente si è addebitato a problemi di salute mentale. Di seguito, il post dipic.twitter.com/6PpoKfZzGe— LA ...