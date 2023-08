WTA Cleveland 2023 | Lin Zhu elimina Garcia | Alexandrova vince in rimonta contro Wang Bene Sorribes Tormo e Maria

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 250 di(Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte italiana attualmente in corso si sono giocati l’ultimo pezzo dell’ultimo ottavo di finale tra Sloane Stephens e la russa Mirra Andreeva e tutti i quattro quarti e il divertimento non è assolutamente mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Dopo la sospensione di ieri per oscurità sul punteggio di 6-3 3-0, la statunitense Stephens (n.9 del seeding) ha completato oggi l’operala russa classe 2007 Mirra Andreeva,ndo in poco tempo con il risultato finale di 6-3 6-3. La tennista a stelle e strisce ha così conquistato il pass per i quarti della parte bassa del tabellone, ma poi la fatica del doppio impegno in un giorno si è fatta sentire e la classe 1993 è stata costretta ad arrendersi ...

