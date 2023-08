Wrestling in lutto | è morto Bray Wyatt Aveva 36 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) Stamford – Una tragedia si è abbattuta sul mondo del, in particolare la storica federazione WorldEntertainment (Wwe): si è spento all’età di 36Windham Rotunda, in arte, ben tre volte Campione del Mondo. Ad annunciarlo è stato il Coo della compagnia Triple H sul proprio profilo X, per poi essere confermato sul sito ufficiale della Wwe stessa. Le sue condizioni sono rimaste un mistero per mesi, almeno per i fan in quantoera assente dalle scene da tanti mesi. Ma ora la verità è stata svelata: come riportato da Sean Ross Sapp di Fightful, che ha ricevuto il permesso di divulgazione dalla famiglia del wrestler, ad inizio annocontratto il Covid, il quale è andato a peggiorare ...