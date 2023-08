Widget e Orologio sullo sfondo di Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 25 agosto 2023) Su11 isono racchiusi nel menu dedicato della barra delle applicazioni: per poterli aprire dovremo per forza cliccare lì e scegliere qualimostrare nella finestra dedicata, senza la possibilità di spostarli sul desktop. Visto che molti utenti ancora oggi desiderano utilizzare isul desktop (come ai tempi di7), nella guida che segue vi mostreremo come aggiungere i veridi11, in modo da poter avere un, unmeteo e altriinteressanti direttamente sul desktop. LEGGI ANCHE -> Come rimuovere e disattivare Chat ein11 1) UtilizzareLauncher La ...