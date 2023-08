WI-FI PUBBLICO | TUTTI I PERICOLI NASCOSTI SE LO UTILIZZI ANCHE TU

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il Wi-Fi, che da tempo è diventato la norma, rappresenta una minaccia non solo per i singoli utenti maper le aziende. Con l’avvento del lavoro a distanza, le persone possono ora lavorare praticamente ovunque: un bar vicino casa, un hotel in un’altra città omentre aspettano un aereo all’aeroporto. Esploriamo quindi i rischi della connessione al Wi-Fi. Secondo Forbes Advisor la maggior parte delle persone (56%) si connette a reti Wi-Fi pubbliche che non richiedono password. Questa comodità ha un prezzo e molti non sanno che gli aggressori possono rubare i dettagli delle carte, le password e altre informazioni sensibili. Attacchi Man-in-the-Middle (MITM): questa è una delle minacce più comuni al Wi-Fi. In un attacco MITM, l’hacker intercetta segretamente ed ...