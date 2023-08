Whitesnake | è morto l’ex chitarrista Bernie Marsden

(Di venerdì 25 agosto 2023)in lutto.all’età di 72 anni. Ha fondato con David Coverdale la storica band britannica e ha suonato in moltissimi progetti musicali nel corso degli anni Settanta. Il cantante lo ha voluto ricordare con un commosso post sui social. Chi eraNato il 7 maggio 1951 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I Cheap Trick annunciano il nuovo album Metallica: partorisce durante il concerto sulle note di Enter Sandman ÈRichard Benson: aveva 67 anni Maneskin, polemiche per il nuovo singolo: “È un plagio ai Nirvana” Noel Gallagher ammette: ‘Non ricordo più i versi delle mie ...

Dopo le lavorazioni di "Saints & Sinners" del 1982, l'album di "Here I Go Again", Marsden ha lasciato i Whitesnake e ha poi formato la band Alaska, prima di riunirsi con Micky Moody sia nella Moody Marsden Band che nella Company of Snakes.

WHITESNAKE - E' morto Bernie Marsden Loud and Proud

È venuto a mancare all’età di 72 anni il chitarrista Bernie Marsden, noto soprattutto per aver fatto parte dei Whitesnake. La notizia della scomparsa, avvenuta ieri 24 agosto, è stata data sui canali ...