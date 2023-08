Wanda Nara | l’accappatoio si apre proprio li | davanzale tutto in mostra | FOTO scioccante

(Di venerdì 25 agosto 2023), altro contenutoche non lascia spazio ad interpretazioni:sili,inancora on fire in questa torrida fine estate. La showgirl, partner di Icardi, è ancora sulla cresta dell’onda cone contenuti che fanno sempre scalpore.non smette di essere al top Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Le condizioni e la vita privata di, dopo la diffusione della notizia della malattia, continuano ad essere un tema caldo in Argentina e in Italia, dove l'imprenditrice è stata grande protagonista negli anni di Mauro Icardi ...e la malattia . La moglie di Mauro Icardi ha risposto ad alcune domande e curiosità dei follower rivelando il suo stato di salute e parlando apertamente anche del rapporto di coppia con l'...esagera e ne indossa due versioni con pavé di diamanti: uno costa 53mila euro , l'altro ben 57mila euro . Tra fiori e catene Sono tanti i marchi del lusso scelti dalle star per ...

Wanda Nara, battaglia legale con nuova moglie padre prima del ritorno in Argentina Virgilio Sport

Qualche giorno di relax in Italia per la showgirl argentina che si gode la sua villa sul Lago di Como (Da Instagram: @wanda_nara) ...Qualche giorno di relax in Italia per la showgirl argentina che si gode la sua villa sul Lago di Como (Da Instagram: @wanda_nara) ...