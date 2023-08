Wagner | Putin ordina che dovranno giurare fedeltà allo Stato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il presidente russo Vladimirha firmato oggi un decreto che impone anche ai volontari che si arruolano in formazioni paramilitari – come la– di prestare giuramento di. Il decreto, secondo quanto ha riferito Ria Novosti – prevede che anche i membri delle “formazioni volontarie e altre persone che contribuiscono all’esecuzione dei compiti assegnati alle forze armate” e svolgono funzioni per “la difesa territoriale” siano tenuti a prestare giuramento davanti alla bandiera nazionale. Il decreto stabilisce anche la formula del giuramento: “Giuro solennementealla Federazione russa e di osservare la Costituzione, seguire scrupolosamente gli ordini dei comandanti e dei superiori e di svolgere coscienziosamente i compiti che mi sono assegnati. Giuro di ...