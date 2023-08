Vuole andare via | niente da fare | addio Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 agosto 2023) Altro colpo di scena in casa: il calciatorevia dal club, non c’èda. Futuro ancora in Serie A? Sono giorni intensi in casa. Da un lato il gruppo lavora agli ordini di mister Garcia per prepararsi al meglio per i prossimi impegni. Dall’altro però impazza il mercato. Pare ormai sfumato Gabri Veiga, che viaggia in direzione Arabia Saudita, ed ilpotrebbe anche non intervenire più sul mercato, con una rosa di per sé completa e non snaturata nei suoi elementi fondamentali. Potrebbe invece muoversi ancora il mercato in uscita perché ilha una sua personalissima lista di partenti. In questo senso nelle ultime ore è arrivata la decisione di un calciatore azzurro, che ha comunicato alla società la volontà di ...