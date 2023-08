Volley | Mazzanti | “Alternanza Antropova-Egonu è un nostro aspetto vincente”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’Italia Femminile delnon smette di impressionare agli Europei casalinghi. Il CTha dimostrato di saper alternare perfettamente al momento tutte le sue atlete, anche i punti di diamanteed. Proprio su questo temaè intervenuto per spiegare l’fra le due. Le parole dia Sky Sport: “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e avere grandi atlete che si alternano e lavorano insieme è quello che rende una squadra. Come si gestiscono due campionesse del genere: Non ne abbiamo due ma 14. Contro la Spagna servirà aggredire con la battuta e giocarci le nostre carte con il cambio palla“. SportFace.