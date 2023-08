Volley femminile | Europei 2023 La esuberante Spagna tra le azzurre e i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si riparte dagli ottavi diall’Europeo, primo set senza appello, prima fase a eliminazione diretta con quasi tutte le sfide già segnate e dal facile pronostico. Tra queste la partita di Firenze tra Italia eche vede super favorite le. L’Italia non arriva con troppe certezze alla fasedel torneo, dopo i tanti esperimenti e cambiamenti del girone preliminare che si prestava a questa scelta vista la qualità non particolarmente eccelsa delle rivali. La partita con laservirà probabilmente per capire a quali conclusioni è arrivato Mazzanti e su quale sestetto punterà in vista della fase decisiva dell’Europeo. Poi c’è anche una partita da vincere e magari mostrando anche qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime due uscite dove ...