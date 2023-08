Volley | Europei 2023 | le avversarie del girone dell’Italia Serbia e Germania da prendere con le molle Esordio abbordabile col Belgio

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Scordiamoci le “passeggiate” delfemminile. Quello che attende l’Italia nelle sedi tra Bologna, Perugia e Ancona è unalla portata ma tutt’altro che semplice con ostacoli disseminati per strada e con una rivale di alto profilo come lache non è più la corazzata di una volta che questo Europeo è stata anche in grado di vincerlo prima del periodo Covid ma è comunque una formazione di alto profilo. Le rivalisono, in ordine di apparizione,, Estonia,, Svizzera e. Due squadre che partecipano regolarmente alla VNL comeuna aspirante nobile un po’ decaduta come ile due squadre di seconda o terza fascia, come Estonia e Svizzera che però hanno ...