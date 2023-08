Volkswagen - Il California passa al T7

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 agosto 2023) Settembre è il mese dei saloni del camper, quello di Düsseldorf, in Germania, che apre domani e si tiene fino al 3 settembre (dove è stato presentato anche il Ford Custom Nugget) e, in ambito italiano, quello di Parma, che inizierà il 9 per protrarsi fino al 17. Molte delle novità del settore iniziano la loro carriera da qui, non solo per quanto riguarda gli allestimenti realizzati dagli specialisti del settore, ma anche per i modelli proposti direttamente dalle Case costruttrici degli autoveicoli. Come nel caso del nuovodella, un concept, per il momento (come abbiamo anticipato qui), ma che anticipa ilggio di testimone fra l'attuale carrozzeria, quella del venerabile e venerato T6.1, e la T7, che ha debuttato un paio d'anni fa con il pulmino Multivan ed è ora pronta per il salto nel mondo dei campervan. ...