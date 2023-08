Voci oltre i confini | giustizia acustica e creazione comune

(Di venerdì 25 agosto 2023) È da Rotterdam che prendiamo le mosse per quest’ultimo capitolo di Fuori Onda, dedicato alle esperienze radiofoniche sul web che travalicano inazionali. «La bassa barriera alla partecipazione è first appeared on il manifesto.

Ledell'ultim'ora 'Quasi' brutta notizia , dicevamo, perché non è detto che questi telefoni ... Sul cavo degli iPhone 15 Vi ricordiamo che il cavo degli iPhone serie 15,ad essere più lungo e ......Po al Masero di Calendasco segna da qualche giorno un livello sotto lo zero idrometrico di...sono per nulla allarmati per questo periodo di magra infatti per il fine settimana un tam tam di......a 3 milioni per 2 cantieri nel reggiano. Tuttavia, nonostante questi sforzi, la sensazione ... Gli amministratori locali intendono chiedere l'uso di questo importo per altredi spesa, ma la ...